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تكتل «25-30» يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

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تكتل «25-30» يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب زيادة أسعار كروت الشحن تكتل «25-30» يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب زيادة أسعار كروت الشحن

التحرير

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تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30 البرلماني، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن زيادة كروت الشحن لشركات المحمول في ظل تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الحريري في طلب الإحاطة، أنه من غير المقبول في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطنين زيادة أسعار سلعة رئيسة وحيوية بنسبة 36%.

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وتساءل عضو تكتل 25-30: «ما هي المبررات التي قدمتها الشركة لهذه الزيادة المبالغ فيها؟ وما هي حقيقة استفادة الشركة الرابعة الجديدة من هذا القرار؟».

ولفت الحريري إلي أن القرار أثار غضب الكثير من المصريين في ظل زيادة أسعار كل السلع والخدمات في ظل تراجع الأجور والمرتبات وزيادة عدد المواطنين تحت خط الفقر إلي نص عدد السكان- حسب قوله.

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التحرير

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