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رئيس مدينة بنها: المعرض السوري المحترق صدر له قرار إزالة

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رئيس مدينة بنها: المعرض السوري المحترق صدر له قرار إزالة رئيس مدينة بنها: المعرض السوري المحترق صدر له قرار إزالة

التحرير

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قالت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها التابعة للقليوبية، إن المعرض السوري المقام بمنطقة الموقف العمومي والذي احترق اليوم الأحد، مقام على أراضٍ خاصة وموجود منذ فترة، ولم يراع الوسائل المطلوبة لتحقيق الأمن والسلامة.

وأشارت العشيري في تصريحات صحفية إلى أن الجهة الإدارية والأجهزة أصدرت قرار غلق وإزالة للمعرض برقم 8 لسنة 2015، وتوجهت لغلق المعرض بعد الإنذار قانونا لكن الباعة تقدموا بطلب للمحافظ آنذاك لمنحهم مهلة من أجل توفيق أوضاعهم وعمل الاشتراطات لمزاولة النشاط، ولم يحدث وقرار الغلق مازال قائما.

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وأضافت رئيس المدينة: «نراعي البعد الاجتماعي في عمل الشباب وإقامة معارض موسمية لبيع بضاعتهم، لكن صاحب المعرض لم يقم بتوفير الأمان للباعة»، لافتة إلى أن مواد مشتعلة بالمعرض ساعدت على نشوب الحريق.

وتابعت بأن الأجهزة التنفيذية ستبحث غدا تسهيل كافة الإجراءات القانونية لكي يحصل أصحاب الباكيات على حقوقهم.

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التحرير

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