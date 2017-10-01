خبير نقدي: إجازة الخميس المقبل تكلف الدولة 25 مليار جنيه

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قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، تعليقًا على إعلان المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بأن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، موضحًا أن اليوم الواحد إجازة يُكلف الدولة 25 مليار جنيه لليوم الواحد.



وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن انتصار 6 أكتوبر في قلوب كل المصريين ، ولكن عندما تأتي ذكرى انتصاره يوم الجمعة، ليس هناك مانع في الاحتفال به بدلًا من إعطاء إجازات للموظفين الخميس.

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وأشار إلى أن بعض الموظفين يستغلون تلك الإجازة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مضيفًا : «بياخدوا معاها يوم إجازة مرضية ، أو إجازة اعتيادية ، دي طبيعة الإنسان»، وأوضح أن الموظفين في الخارج يحبون عملهم، والدولة تجبرهم على الإجازات بسبب عملهم الدءوب.