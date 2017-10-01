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ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

11:22 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

حملة أمنية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي لمكافحة الجريمة في شتى صورها.

تمكنت الحملة من ضبط 14 قطعة سلاح ناري (جرينوف - آلي - خرطوش)، وتاجري مواد مخدرة، و18 شخصًا من أطراف الخصومات الثأرية من الخارجين على القانون، وكذا ضبط 849 مخالفة مرورية و28 دراجة نارية.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. ​

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مصراوي Masrawy

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