ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا
ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا
11:22 م الأحد 01 أكتوبر 2017
حملة أمنية
قنا - عبد الرحمن القرشي:
شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي لمكافحة الجريمة في شتى صورها.
تمكنت الحملة من ضبط 14 قطعة سلاح ناري (جرينوف - آلي - خرطوش)، وتاجري مواد مخدرة، و18 شخصًا من أطراف الخصومات الثأرية من الخارجين على القانون، وكذا ضبط 849 مخالفة مرورية و28 دراجة نارية.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"مغطى بالدماء".. العثور على مولود في حمام مدرسة ثانوية للبنات بالمنيا
-
تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا
-
أمن قنا يضبط 17 متهما من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك
-
ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا
إعلان
إعلان