ضبط 14 قطعة سلاح ناري و18 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي لمكافحة الجريمة في شتى صورها.

تمكنت الحملة من ضبط 14 قطعة سلاح ناري (جرينوف - آلي - خرطوش)، وتاجري مواد مخدرة، و18 شخصًا من أطراف الخصومات الثأرية من الخارجين على القانون، وكذا ضبط 849 مخالفة مرورية و28 دراجة نارية.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. ​