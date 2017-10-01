وقفة احتجاجية لأصحاب باكيات معرض محترق في بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نظم العشرات من أصحاب باكيات المعرض السورى المحترق في مدينة بنها، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة القليوبية، للمطالبة بحقهم في تعويضات الحريق.

وحرر بعض أصحاب الباكيات محاضرًا اتهموا فيها صاحبي أرض المعرض بإحراقه لعلمهما بقرار إزالة صدر بشأنه كان مقررًا تنفيذه بعد يومين، مؤكدين أن السبب وراء الحريق بوليسة تأمين بقيمة مليوني جنيه.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل معرض للملابس الجاهزة جوار موقف بنها العمومي، وتم الدفع بـ 9سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وأتت النيران على جميع محتويات المعرض المكون من طابق واحد، ومتواجد على مساحة 2000 متر، وتقدر الخسائر الأولية بحوالي 20مليون جنيه.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2897 قسم ثان بنها، وتوالت النيابة التحقيق والتحفظ على الشقيقين صاحبي المعرض.