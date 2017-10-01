أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير: رئيس الأركان التركي يصل إيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير: رئيس الأركان التركي يصل إيران

11:24 م الأحد 01 أكتوبر 2017

تقرير: رئيس الأركان التركي يصل إيران

رئيس أركان الجيش التركي

طهران - (د ب أ): 

ذكر تقرير إخباري أن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زيارة الجنرال أكار تأتي ردا على زيارة الوفد العسكري الإيراني الرفيع لتركيا مؤخرا برئاسة رئيس هيئة الاركان اللواء محمد باقري.

ومن المتوقع أن يجري الجنرال آكار محادثات مع كبار القادة العسكريين الإيرانيين حول التطورات الجارية في المنطقة، ومنها سورية وكردستان العراق ومكافحة الإرهاب وعمليات التهريب والحفاظ على الأمن في المناطق الحدودية.

كما أن من المتوقع أيضا أن يتناول الجانبان في محادثاتهما الدفع لتنفيذ الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان في انقرة مؤخرا.

وذكرت فارس أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعتزم زيارة طهران ايضا خلال الاسبوع الجاري.

يشار إلى أن إيران وتركيا أعربتا عن معارضتهما للاستفتاء في إقليم كردستان العراق خشية أن يشجع الأكراد في الدولتين على المطالبة بنفس الشئ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أردوغان: تركيا لم تعد في حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

    أخبار

  • مقتل عنصرين من "داعش" في انفجار عبوة ناسفة في العراق

    أخبار

  • كردستان بعد الاستفتاء.. تهديدات وقلق وإدانة للصمت الدولي

    أخبار

  • أكراد العراق يشكلون مجلسا سياسيا عقب الاستفتاء وسط خلافات مع بغداد

    أخبار

إعلان

a208b8de23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا