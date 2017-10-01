تقرير: رئيس الأركان التركي يصل إيران

طهران - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زيارة الجنرال أكار تأتي ردا على زيارة الوفد العسكري الإيراني الرفيع لتركيا مؤخرا برئاسة رئيس هيئة الاركان اللواء محمد باقري.

ومن المتوقع أن يجري الجنرال آكار محادثات مع كبار القادة العسكريين الإيرانيين حول التطورات الجارية في المنطقة، ومنها سورية وكردستان العراق ومكافحة الإرهاب وعمليات التهريب والحفاظ على الأمن في المناطق الحدودية.

كما أن من المتوقع أيضا أن يتناول الجانبان في محادثاتهما الدفع لتنفيذ الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان في انقرة مؤخرا.

وذكرت فارس أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعتزم زيارة طهران ايضا خلال الاسبوع الجاري.

يشار إلى أن إيران وتركيا أعربتا عن معارضتهما للاستفتاء في إقليم كردستان العراق خشية أن يشجع الأكراد في الدولتين على المطالبة بنفس الشئ.