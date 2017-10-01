ردود فعل غاضبة من إسبانيا بسبب استفتاء كتالونيا "الدموي" - (تقرير)

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تواجه إسبانيا أكبر أزمة في عمر ديمقراطيتها الممتدة منذ نحو 42 عامًا، باستفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن المملكة الإسبانية، حيث شهدت المقاطعة، الأحد، اشتباكات عديدة بين الشرطة الإسبانية والمؤيدين للانفصال في عدد من مراكز الاقتراع.

وأثارت أعمال العنف، التي شهدها إقليم كتالونيا، موجة عارمة من الغضب والسخط في الأوساط الداخلية والخارجية، وذلك في محاولة مدريد تصعيد حملتها الأمنية لمنع الاستفتاء على استقلاله.

وأصيب ما يقرب من 761 شخصًا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة خلال الاستفتاء المتنازع عليه الذي أجرى، اليوم الأحد، على انفصال الإقليم عن إسبانيا، حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية هناك.

واقتحمت شرطة مكافحة الشغب المدارس والمباني العامة الأخرى المخصصة للتصويت، وصادرت موادًا خاصة بعملية التصويت. واحتل الكتالونيون المباني في محاولة للإبقاء عليها مفتوحة من أجل استمرار عملية التصويت.

وطالب عدد من السياسيين الإسبان، اليوم الأحد، رئيس الحكومة ماريانو راخوي بتقديم استقالته، بعد ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين دافعوا عن الاحتفال في كتالونيا بالاستفتاء حول الاستقلال الذي تحظره الحكومة المركزية.

- عمدة برشلونة

من جانبها، نددت عمدة برشلونة، أدا كولاو، بما حدث داخل إقليم كتالونيا، ووصفت رئيس الوزراء الإسباني مانويل راخوي بـ"الجبان" الذي ملأ مدينة برشلونة بالشرطة، وذلك في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

- مسيرات ضد القمع الحكومي

كما أشارت نشرت صحيفة "El Boletín" الإسبانية، تقريرًا تحت عنوان "كتالونيا ليست وحدها"، حيث قالت الصحيفة إن الاستخدام المفرط للقوة في شوارع كتالونيا أثار غضب العديد من المدن في إسبانيا.

وألمحت الصحيفة إلى أن مختلف مقاطعات إسبانيا شهدت تجمعات تضامنًا مع سكان كتالونيا، وشملت المدن مدريد وإشبيلية، مشيرة إلى تجمع أكثر من 50 ألف متظاهر في مدينة "بلباو".

- عمدة مدريد

في المقابل، دافعت عمدة مدينة مدريد، مانويلا كارمينا، عن حق سكان كتالونيا في التظاهر السلمي، مشيدة بإرادة الانفصاليين في مواجهة "الخطأ الفادح" الذي ارتكبته قوات الأمن الإسبانية، وذلك في تدوينة لها على "تويتر".

وتوالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لجميع أشكال العنف داخل إقليم كتالونيا، حيث أدان رئيس وزراء بلجيكا "تشارلز ميشيل" ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجن استخدام العنف خلال محاولات الشرطة الإسبانية قمع عملية الاستفتاء الانفصالي في كتالونيا صباح اليوم، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "إفي" الإسبانية.

- الرئيس الفنزويلي

من جهة أخرى، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القمع الوحشي للمتظاهرين الذين يحتفلون عن الاستفتاء بكتالونيا، حيث وصف مادورو رئيس الوزراء الإسباني ب"الديكتاتور"، وذلك حسبما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

وزير التجارة البريطاني

كما أعرب وزير التجارة البريطانى ليام فوكس، عن إدانته الشديدة للعنف فى إقليم كتالونيا في شمال شرق إسبانيا، لكنه قال إن الاستفتاء على استقلال الإقليم شأن يخص الحكومة الإسبانية.