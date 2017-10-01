أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا

11:13 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا

استفتاء كتالونيا

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 30 شرطيا أصيبوا في الاستفتاء المثير للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا.

وكتبت الوزارة على تويتر، مساء اليوم الأحد، أن 33 من قوات الأمن اضطروا لتلقي الرعاية الصحية، واشارت إلى أن الشرطة كانت هدفا للعنف.

كانت وزارة الصحة في إقليم كتالونيا الإسباني، أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم ، عن ارتفاع أعداد المصابين في استفتاء الانفصال جراء عنف الشرطة مع الناخبين في الاستفتاء والمتظاهرين إلى 844 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات وقعت في برشلونة، عاصمة الإقليم.

كانت قوات الأمن الإسبانية حاولت صباح اليوم منع الاستفتاء المحظور من القضاء والمرفوض من المركزية في مدريد، بأي ثمن وهاجمت الناخبين باستخدام الهراوات.

وجرت دعوة المصابين إلى تحرير محاضر بهذه الوقائع ضد وحدة شرطة الحماية المدنية، لدى شرطة كتالونيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زعيم كتالونيا: اكتسبنا الحق لنصبح دولة مستقلة

    أخبار

  • نجوم برشلونة يشاركون في استفتاء كتالونيا وسط جدل كبير

    أخبار

  • حكومة كتالونيا: عدد مصابي الاشتباكات مع الشرطة يصل إلى 761 شخصًا

    أخبار

  • نائب رئيس البرلمان الأوروبي: "عار على أوروبا" ما يحدث ضد سكان كتالونيا

    أخبار

إعلان

0dc043d5f1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات