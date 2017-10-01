الداخلية الإسبانية: أكثر من 30 شرطيًا أصيبوا في استفتاء كتالونيا

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 30 شرطيا أصيبوا في الاستفتاء المثير للجدل حول انفصال إقليم كتالونيا.

وكتبت الوزارة على تويتر، مساء اليوم الأحد، أن 33 من قوات الأمن اضطروا لتلقي الرعاية الصحية، واشارت إلى أن الشرطة كانت هدفا للعنف.

كانت وزارة الصحة في إقليم كتالونيا الإسباني، أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم ، عن ارتفاع أعداد المصابين في استفتاء الانفصال جراء عنف الشرطة مع الناخبين في الاستفتاء والمتظاهرين إلى 844 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن أغلب الإصابات وقعت في برشلونة، عاصمة الإقليم.

كانت قوات الأمن الإسبانية حاولت صباح اليوم منع الاستفتاء المحظور من القضاء والمرفوض من الحكومة المركزية في مدريد، بأي ثمن وهاجمت الناخبين باستخدام الهراوات.

وجرت دعوة المصابين إلى تحرير محاضر بهذه الوقائع ضد وحدة شرطة الحماية المدنية، لدى شرطة كتالونيا.