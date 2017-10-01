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زعيم كتالونيا: اكتسبنا الحق لنصبح دولة مستقلة

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مصراوي Masrawy

زعيم كتالونيا: اكتسبنا الحق لنصبح دولة مستقلة

11:12 م الأحد 01 أكتوبر 2017

زعيم كتالونيا: اكتسبنا الحق لنصبح دولة مستقلة

كارلس بوجديمون رئيس إقليم كتالونيا

برشلونة - (د ب أ): 

قال كارلس بوجديمون، رئيس إقليم كتالونيا، اليوم الأحد، إن الكتالونيين "اكتسبوا الحق لتكون لهم دولة مستقلة بوضع جمهورية، وذلك في أعقاب الاستفتاء الذي جرى اليوم.

وشهد إقليم كتلونيا استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا وشط مواجهات بين الشرطة التي حاولت منعه والناخبين التي تحدوا الشرطة وواصلوا التوافد إلى لجان الاقتراع.

وأصيب في المواجهات أكثر من 800 شخصًا.

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