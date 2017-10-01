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سوريا تتهم طيران التحالف الدولي بارتكاب مجزرة بـ"دير الزور"

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مصراوي Masrawy

سوريا تتهم طيران التحالف الدولي بارتكاب مجزرة بـ"دير الزور"

11:10 م الأحد 01 أكتوبر 2017

طيران التحالف الدولي

دمشق - (أ ش أ):

اتهمت سوريا طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب مجزرة إنسانية عبر قصف منازل المدنيين في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور السوري مما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وقالت المصادر في ريف دير الزور الشرقي، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد - إن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية شارع الكتف وصوامع الحبوب ومحيط مسجد الشافعي ودوار المصرية في مدينة البوكمال السورية ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين، كما طال القصف بلدة بقرص فوقاني بريف دير الزور الشرقي وتسبب باستشهاد 7 مدنيين سوريين وإصابة العشرات الأخرين.

وكانت طائرات التحالف الذي تتهم سوريا الولايات المتحدة بإنها شكلته من خارج مجلس الأمن بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي قصفت يوم الأربعاء الماضي بقنابل مزودة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا أطراف بلدة الصور بريف دير الزور ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وقبلها بيوم ارتكب "التحالف" مجزرة في بلدة مركدا جنوب مدينة الحسكة راح ضحيتها 3 مدنيين بينهم إمرأتان إضافة إلى أسرة عراقية مؤلفة من 6 أفراد نزحت في وقت سابق من الموصل بالعراق.

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