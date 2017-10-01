«المركزي للتعبئة»: 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني

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قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكثر من 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني في مصر، موضحًا أن ذلك تم في أجواء متباينة، وبعض هؤلاء الشباب كان يعمل 13 ساعة متواصلة.

وتابع الجندي خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «سي بي سي»، أنه تم تدريب الشباب على التواصل مع المواطنين، وإقناعهم بأهمية التعداد، إضافة إلى حملة إعلامية ضخمة للتوعية بذلك، وأن هذا هو التعداد الـ14، والفارق الجوهري أنه تم إلكترونيًا، وتلافى طباعة ملايين الاستمارات.

ولفت إلى أن محافظة القاهرة تحافظ على تصدرها قائمة المحافظات في عدد السكان أما جنوب سيناء فهي الأقل تعدادًا، كما أن توسط معدلات النمو السكاني في الوقت الحالي هي تقريبا 2.4.

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وشدد على أن المحافظات الحضارية بها نسبة أقل بالنسبة إلى التسرب من التعليم، أما الأسر الأكثر فقرًا فهي الأعلى في معدلات الإنجاب لأنهم يعتبرون أن زيادة الأولاد هي زيادة مستقبلية للدخل.