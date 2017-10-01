أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«المركزي للتعبئة»: 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني

Google+ Print
«المركزي للتعبئة»: 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني «المركزي للتعبئة»: 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكثر من 40 ألف شاب شاركوا في إجراء التعداد السكاني في ، موضحًا أن ذلك تم في أجواء متباينة، وبعض هؤلاء الشباب كان يعمل 13 ساعة متواصلة.

وتابع الجندي خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «سي بي سي»، أنه تم تدريب الشباب على التواصل مع المواطنين، وإقناعهم بأهمية التعداد، إضافة إلى حملة إعلامية ضخمة للتوعية بذلك، وأن هذا هو التعداد الـ14، والفارق الجوهري أنه تم إلكترونيًا، وتلافى طباعة ملايين الاستمارات.

ولفت إلى أن محافظة القاهرة تحافظ على تصدرها قائمة المحافظات في عدد السكان أما جنوب سيناء فهي الأقل تعدادًا، كما أن توسط معدلات النمو السكاني في الوقت الحالي هي تقريبا 2.4.

شاهد أيضا

وشدد على أن المحافظات الحضارية بها نسبة أقل بالنسبة إلى التسرب من التعليم، أما الأسر الأكثر فقرًا فهي الأعلى في معدلات الإنجاب لأنهم يعتبرون أن زيادة الأولاد هي زيادة مستقبلية للدخل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "