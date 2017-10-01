الإبراشي عن «خطوبة طنطا»: شيء مستفز.. الحرية لها حدود (فيديو)

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انتقد الإعلامي وائل الإبراشي إقامة حفل خطوبة طالب وزميلته وسط الطلاب بمجمع كليات جامعة طنطا، مشيدًا بحالة الغضب المجتمعي نتيجة هذة الواقعة، قائلًا: «كويس إن المجتمع متشبث بقيمه ويعرف أن الحرية الشخصية لها حدود».

وأضاف الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «لا يمكن استباحة الجامعة بهذا الشكل، الجامعة لها تقاليدها، فالمشهد كان مستفزًا».

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وشهدت كلية الحقوق جامعة طنطا حفل خطوبة طالب وطالبة وسط أصدقائهما الطلبة، بعد تزيين الحديقة بـ«البلالين»، حيث عانق الطالب "صديقته" وسط تهليل وتصفيق الأصدقاء.