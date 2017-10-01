أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإبراشي عن «خطوبة طنطا»: شيء مستفز.. الحرية لها حدود (فيديو)

Google+ Print
الإبراشي عن «خطوبة طنطا»: شيء مستفز.. الحرية لها حدود (فيديو) الإبراشي عن «خطوبة طنطا»: شيء مستفز.. الحرية لها حدود (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي إقامة حفل خطوبة طالب وزميلته وسط الطلاب بمجمع كليات جامعة طنطا، مشيدًا بحالة الغضب المجتمعي نتيجة هذة الواقعة، قائلًا: «كويس إن المجتمع متشبث بقيمه ويعرف أن الحرية الشخصية لها حدود».

وأضاف الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «لا يمكن استباحة الجامعة بهذا الشكل، الجامعة لها تقاليدها، فالمشهد كان مستفزًا».

شاهد أيضا

وشهدت كلية الحقوق جامعة طنطا حفل خطوبة طالب وطالبة وسط أصدقائهما الطلبة، بعد تزيين الحديقة بـ«البلالين»، حيث عانق الطالب "صديقته" وسط تهليل وتصفيق الأصدقاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)