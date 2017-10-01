«صحة أسوان» تفرض إجرءات وقائية مشددة لرصد حمى الضنك (صور)

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صرح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، بأن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار ووصول فيروس حمى الضنك.

واحتجز الأطباء في مستشفى أسوان العام 3 حالات مرضية مصابة بمرض حمى الضنك عقب قدومهم من محافظة البحر الأحمر، فيما تحسنت حالتهم الصحية، ومن المقرر خروجهم نهاية الأسبوع الحالي.

وقال أبو المجد، في بيان له اليوم الأحد، إنه فى مديرية الصحة فرضت إجراءات وقائية لمكافحة ورصد مرض حمى الضنك، من خلال فحص المواطنين القادمين من محافظة البحر الأحمر والتى ظهر فيها الفيروس المرضى، مع تفتيش جميع الحافلات القادمة من هناك ورشها بالمبيدات والمطهرات.

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وأضاف مدير عام الطب الوقائى أنه تم تخصيص دور كامل للعزل بمستشفى حميات أسوان، لحجز أى حالات مرضية يتم اكتشافها فورا، مع تخصيص طاقم طبى كامل للتعامل مع هذه الحالات.

وبدأت مديرية الصحة بمحافظة أسوان جهود تطهير البرك والمستنقعات المتواجدة بدائرة المحافظة، إذ تم رش جميع الترع والمساقى لمنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض الوبائية بمنطقة دراو وسط المحافظة.