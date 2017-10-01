متضررو «المعرض السوري» ببنها يتهمون أصحاب الأرض بإحراقه (صور)

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القليوبية - هيثم بطاح

نظم العشرات من أصحاب الباكيات بالمعرض السورى ببنها، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة القليوبية للمطالبة بتعويضات بعد حرق المعرض.

وحرر المتضررون محضرًا رسميا اتهموا فيه «شادى وبشار السورى» أصحاب أرض المعرض بحرقه لعلمهما بقرار إزالة له مقرر تنفيذه بعد يومين، مؤكدين أن السبب وراء الحريق بوليسة تأمين بقيمة 2 مليون جنيه.

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كان اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمعرض للملابس الجاهزة بجوار موقف بنها العمومي، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام جميع محتويات المعرض المقام على مساحة حوالى 2000 متر وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 20 مليون جنيه، وتحرر المحضر رقم 2897 قسم ثاني بنها وتولت النيابة التحقيقات، وتحفظ رجال الأمن على الشقيقين صاحبي المعرض.