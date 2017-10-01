أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

متضررو «المعرض السوري» ببنها يتهمون أصحاب الأرض بإحراقه (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

القليوبية - هيثم بطاح

نظم العشرات من أصحاب الباكيات بالمعرض السورى ببنها، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة القليوبية للمطالبة بتعويضات بعد حرق المعرض.

وحرر المتضررون محضرًا رسميا اتهموا فيه «شادى وبشار السورى» أصحاب أرض المعرض بحرقه لعلمهما بقرار إزالة له مقرر تنفيذه بعد يومين، مؤكدين أن السبب وراء الحريق بوليسة تأمين بقيمة 2 مليون جنيه.

c38597ad77.jpg

شاهد أيضا

كان اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمعرض للملابس الجاهزة بجوار موقف بنها العمومي، وتم الدفع بـ9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن التهام جميع محتويات المعرض المقام على مساحة حوالى 2000 متر وقدرت الخسائر المبدئية بنحو 20 مليون جنيه، وتحرر المحضر رقم 2897 قسم ثاني بنها وتولت النيابة التحقيقات، وتحفظ رجال الأمن على الشقيقين صاحبي المعرض.

28c86f04f6.jpg

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)