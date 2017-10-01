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غدا.. جلسات البرلمان تعود بعد غياب 3 أشهر

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غدا.. جلسات البرلمان تعود بعد غياب 3 أشهر غدا.. جلسات البرلمان تعود بعد غياب 3 أشهر

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يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غداً الإثنين المقبل، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 بدعوة المجلس للانعقاد العادي الثالث، وقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2017 بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب أعماله يوم الثلاثاء المقبل لإعلان قوائم تشكيل لجانه النوعية وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وقالت مصادر برلمانية إنه من المحتمل أن تشهد انتخابات اللجان النوعية معركة شرسة بين الائتلاف وبعض الأحزاب الأخرى، وليس الاكتفاء بذلك بل وصل الأمر للمنافسة على بعض اللجان بين نواب الائتلاف وبعضهم البعض.

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ويسعى ائتلاف «دعم » صاحب الأغلبية النيابية للسيطرة على أغلب رئاسة اللجان النوعية، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار تنافسه على رئاسة 6 لجان نوعية، ولم يتضح موقف حزب الوفد حتى الآن من عدد اللجان.

وأشارت المصادر إلى الاستقرار على رئاسة عدد من اللجان دون تعديل من بينها لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة اللواء كمال عامر، ولجنة الثقافة والإعلام، برئاسة أسامة هيكل، ولجنة الخطة والموازنة، برئاسة حسين عيسى، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة، علاء عابد، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة همام العادلى.

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التحرير

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