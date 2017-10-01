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أمهات تلاميذ يستوقفن محافظ بني سويف لمطالبته بصيانة مدرسة أبنائهن

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أمهات تلاميذ يستوقفن محافظ بني سويف لمطالبته بصيانة مدرسة أبنائهن أمهات تلاميذ يستوقفن محافظ بني سويف لمطالبته بصيانة مدرسة أبنائهن

التحرير

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أمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرسة البساتين للتعليم الأساسي استجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور بالقرية من بعد المسافة التي يقطعها أطفالهم إلى مدرسة الحميات المعدة كبديل لحين الانتهاء من صيانة مدرسة القرية.

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واستوقفت عدد من أمهات التلاميذ خلال جولة المحافظ بالقرية اليوم الأحد المهندس شريف حبيب واشتكين من خوفهن على أطفالهن الصغار في المرحلة الابتدائية من طول المسافة من القرية إلى المدرسة البديل لها لحين نهو مشروع الصيانة بمدرسة القرية، ووجه المحافظ بسرعة نهو المشروع في موعد غايته أسبوع بداية من اليوم.

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التحرير

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