أحمد موسى عن «خطوبة طنطا»: «بيهينوا الجامعة والموضوع مترتب» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد الإعلامي أحمد موسى إقامة حفل خطوبة طالب وزميلته وسط الطلاب بمجمع كليات جامعة طنطا، قائلًا: «إهانة ومهزلة وجريمة للتعليم داخل حرم الجامعة».

وأضاف موسى خلال تقديمه اليوم الأحد برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «حرم الجامعة كان عندنا زي حرم المسجد، دول بيهينوا الجامعة والتعليم، الموضوع كان مترتب وفين الأمن الداخلي بتاع الجامعة؟!، بيحضنوا بعض عادي جدًا، فين الأسر، فين أخلاقيتنا، وصلنا إننا نعمل خطوبة ونحضن على الهواء قدام الناس».



شاهد أيضا

وشهدت كلية الحقوق جامعة طنطا حفل خطوبة طالب وطالبة وسط أصدقائهما الطلبة، بعد تزيين الحديقة بالبلالين، وقام الطالب بمعانقة صديقته وسط تهليل وتصفيق الأصدقاء.

من جانبه انتقد الدكتور إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، واقعة إقامة حفل خطوبة طالب وزميلته وسط الطلاب بمجمع كليات جامعة طنطا، قائلًا: «هم ضحايا أفلام السبكي، والتقليد الأعمى للغرب والحرية الزائدة.. وأنا كأب اتصدمت».