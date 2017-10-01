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جامعة طنطا عن «طلاب الخطوبة»: ضحايا أفلام السبكي (فيديو)

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جامعة طنطا عن «طلاب الخطوبة»: ضحايا أفلام السبكي (فيديو) جامعة طنطا عن «طلاب الخطوبة»: ضحايا أفلام السبكي (فيديو)

التحرير

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انتقد الدكتور إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، واقعة إقامة حفل خطوبة طالب وزميلته وسط الطلاب بمجمع كليات جامعة طنطا، قائلًا: «هم ضحايا أفلام السبكي، والتقليد الأعمى للغرب والحرية الزائدة.. وأنا كأب اتصدمت».

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ولن نبرئهم»، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من شارك في إقامة حفل الخطوبة، الذي يخالف العادات والأعراف الجامعية، ويعد مخالفة كبيرة ترقى إلى حد الجريمة المجتمعية.

وطالب سالم بعودة الشرطة لتأمين الجامعات مرة أخرى على شكل قطاع شرطة الجامعات، لأنها لا تقل أهمية عن البنوك، كما أن الأمن الإداري غير مُسلّح ولا يستطيع حمايتها أو تأمين الموظفين أوالطلاب أو منع مثل تلك الوقائع السيئة، موضحًا أنه تم إحالة المسئولين عن الواقعة لمجلس التأديب، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من الجامعة. 

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وشهدت كلية الحقوق جامعة طنطا حفل خطوبة طالب وطالبة وسط أصدقائهما الطلبة، بعد تزيين الحديقة بالبلالين، وقام الطالب بمعانقة صديقته وسط تهليل وتصفيق الأصدقاء.

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التحرير

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