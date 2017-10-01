أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«النضارة».. برج أثري في المنيا يتبرك به المواطنون للزواج والإنجاب (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتمتع محافظة المنيا بعدد من المناطق الأثرية التي تحكى تاريخ القديم مرورا من الأسر الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.

ومن ضمن المناطق الأثرية التي تم وضعتها المحافظة ضمن الخريطة السياحية للمنيا، منطقة "النضارة" وهي عبارة عن برج على أرض المحافظة لمراقبة السفن بنهر النيل.

df1e2dc457.jpg
وأوضح ناصر نعنوس مدير التسجيل الأثري في محافظة المنيا، أن "النضارة" أو "برج المراقبة"، كما يطلق عليه، عبارة عن مبنى قديم من الحجارة والملاط, تم إنشاؤه خلال العصر الفاطمي، أعلى ربوة مرتفعة على منطقة آثار قرية الكوم الأحمر، إحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا، وكان مكون من دورين للحراسة والمراقبة للسفن المارة بنهر النيل شمالًا وجنوبًا.

شاهد أيضا

ae0d04965a.jpg

وأضاف نعنوس، لـ"التحرير" أنه زوار منطقة "النضارة" يستطيعون رؤية مدينة المنيا كلها بسبب ارتفاعها، ويوجد عدة طرق وممرات للوصول إلى المنطقة، سواء من أمام منطقة الكوم الأحمر أومن خلف الوادي صعودًا لأعلى.

675bd2d1d3.jpgوأوضح مسؤول التسجيل الأثري بالمنيا أن النضارة تم إنشاؤها لمراقبة حركة السفن بنهر النيل، لحماية المحافظة والمنطقة الجنوبية، وكان له أهمية قصوى في حالة الحروب، لافتا إلى أنها ما زالت تعد مقصدًا سياحيا هامًا، ومقصدًا للمغامرين والمشغوفين، وبعض المصورين الأجانب الذين يحرصون على التقاط صور للمحافظة من أعلى منطقة بها، كما تعد المنطقة مقصدًا للمتصوفين ومحبي آل البيت، حيث يوجد بجوارها قبر يقال إنه لأحد الصالحين, ويعد أعلى قبر بالمحافظة.2892491495.jpg
وأشار نعنوس إلى أن يوم الجمعة أكثر الأوقات التي يزور فيها الأهالي منطقة النضارة، منوها إلى أن معظم الزائرين يقصدون القبر وبعض الصخور المجاورة له، للتبرك به، من أجل إنجاب العاقر أو شفاء المريض أو زواج العانس، على حسب معتقداتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "