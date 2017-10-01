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إغلاق باب الترشح لانتخابات الأوليمبي في اليوم الأول

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إغلاق باب الترشح لانتخابات الأوليمبي في اليوم الأول إغلاق باب الترشح لانتخابات الأوليمبي في اليوم الأول

التحرير

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أغلقت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي الأوليمبي، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، أبوابها في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح.

وتقدم اليوم الأحد، مرشحان فقط على منصب العضوية فوق السن وهما، هشام مصطفي العربي، وهشام محمود حمدي.

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وتستأنف اللجنة في التاسعة من صباح الغد، استقبال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم حيث يمتد عمل اللجنة إلى الساعة الخامسة مساءً، علمًا بأنه سيتم غلق باب الترشح نهائيًا في الخامسة من مساء يوم السبت القادم الموافق السابع من أكتوبر المقبل. 

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التحرير

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