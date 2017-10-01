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محمود طاهر: قادرين على التعويض أمام النجم في العودة(فيديو)

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محمود طاهر: قادرين على التعويض أمام النجم في العودة(فيديو) محمود طاهر: قادرين على التعويض أمام النجم في العودة(فيديو)

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن الفريق قادر على تعويض خسارته أمام النجم الساحلي في مباراة الإياب، مشيرًا إلى اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا في مباراة الذهاب، لكنه يطالبهم بالمزيد في مواجهة «برج العرب». 

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف «طاهر»، خلال تصريحاته لـ «قناة الأهلي»، أن ناديه طالب الجهات الامنية رسميًا بحضور 60 ألف مشجع في مباراة العودة، المقرر لها يوم 21 أكتوبر الحالي.

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