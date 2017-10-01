البدري: لاعبي الأهلي أخطأوا في الهدف الأول وقادرون على التأهل في برج العرب

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة مثيرة، تَبَادَلَ خلالها السيطرة على الكرة مع الفريق التونسي.

وأضاف البدري، أن الأهلي وصل إلى مرمى النجم الساحلي أكثر من مرة، ولكنّ غياب التوفيق حرم الأهلي من تسجيل أكثر من هدف.

وأوضح البدري، أن فريق «النجم» في مباراة اليوم كان عكس الأهلي، حيث وصل إلى مرمى شريف إكرامي قليلًا، وتمكّن من استغلال أخطاء الأهلي لإحراز هدفين.

وأشار البدري، إلى أن الفريق تعامل دون خبرة مع لعبة «الهدف الأول»، عندما انتظر اللاعبون أن يعيد لاعبو «النجم» الكرة إلى الأهلي بعد إخراجها لسقوط وليد سليمان.

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وأكّد البدري، أن حسم التأهل إلى الدور النهائي، سيُحسم في مباراة العودة على ملعب برج العرب، كما حدث في دور ربع النهائي أمام الترجي التونسي، وتمكّن الأهلي من تحقيق التأهل على ملعب رادس.

وشدد البدري، على أن الهدف الذي أحرزه صالح جمعة في شباك النجم الساحلي سيكون عاملًا مساعدًا في تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق التونسي له أخطاء ونقاط ضعف سيحاول الأهلي استغلالها في مباراة العودة.

وأعرب البدري عن أسفه لغياب أحمد فتحي عن مباراة العودة في برج العرب، ولكنه أكد أن الأهلي يملك البديل الجاهز في مركز الظهير الأيمن.

وكشف البدري، أنه بدأ المباراة بالثنائي، وليد أزارو وجونيور أجايي، من أجل الضغط على دفاع النجم الساحلي، ومحاولة استغلال أخطائه، قبل أن تتم تغيير الخطة في الشوط الثاني بمشاركة صالح جمعة، وتمكُّن الفريق بالفعل من تسجيل هدف التعادل.