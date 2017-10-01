أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري: لاعبي الأهلي أخطأوا في الهدف الأول وقادرون على التأهل في برج العرب

Google+ Print
البدري: لاعبي الأهلي أخطأوا في الهدف الأول وقادرون على التأهل في برج العرب البدري: لاعبي الأهلي أخطأوا في الهدف الأول وقادرون على التأهل في برج العرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض مباراة مثيرة، تَبَادَلَ خلالها السيطرة على الكرة مع الفريق التونسي.

وأضاف البدري، أن الأهلي وصل إلى مرمى النجم الساحلي أكثر من مرة، ولكنّ غياب التوفيق حرم الأهلي من تسجيل أكثر من هدف.

وأوضح البدري، أن فريق «النجم» في مباراة اليوم كان عكس الأهلي، حيث وصل إلى مرمى شريف إكرامي قليلًا، وتمكّن من استغلال أخطاء الأهلي لإحراز هدفين.

وأشار البدري، إلى أن الفريق تعامل دون خبرة مع لعبة «الهدف الأول»، عندما انتظر اللاعبون أن يعيد لاعبو «النجم» الكرة إلى الأهلي بعد إخراجها لسقوط وليد سليمان.

شاهد أيضا

وأكّد البدري، أن حسم التأهل إلى الدور النهائي، سيُحسم في مباراة العودة على ملعب برج العرب، كما حدث في دور ربع النهائي أمام الترجي التونسي، وتمكّن الأهلي من تحقيق التأهل على ملعب رادس.

وشدد البدري، على أن الهدف الذي أحرزه صالح جمعة في شباك النجم الساحلي سيكون عاملًا مساعدًا في تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق التونسي له أخطاء ونقاط ضعف سيحاول الأهلي استغلالها في مباراة العودة.

وأعرب البدري عن أسفه لغياب أحمد فتحي عن مباراة العودة في برج العرب، ولكنه أكد أن الأهلي يملك البديل الجاهز في مركز الظهير الأيمن.

وكشف البدري، أنه بدأ المباراة بالثنائي، وليد أزارو وجونيور أجايي، من أجل الضغط على دفاع النجم الساحلي، ومحاولة استغلال أخطائه، قبل أن تتم تغيير الخطة في الشوط الثاني بمشاركة صالح جمعة، وتمكُّن الفريق بالفعل من تسجيل هدف التعادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)