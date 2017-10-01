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إجراءات صحية واحترازية مشددة لمواجهة حمى الضنك بأسوان

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مصراوي Masrawy

إجراءات صحية واحترازية مشددة لمواجهة حمى الضنك بأسوان

11:09 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إجراءات صحية واحترازية مشددة لمواجهة حمى الضنك بأسوان

مستشفى حميات

أسوان - أ ش أ: 

بدأت مديرية الشؤون الصحية في أسوان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار ووصول فيروس حمى الضنك ، خاصة مع ظهور أول 3 حالات مرضية قادمة من محافظة البحر الأحمر تم احتجازها بمستشفى حميات أسوان وتحسنت حالتهم الصحية، ومن المقرر خروجهم نهاية الأسبوع الجاري عقب إتمام الشفاء.

صرح بذلك اليوم الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان ، وقال إنه تم فرض إجراءات وقائية لفحص أي مواطن قادم من محافظة البحر الأحمر التي ظهر فيها الفيروس المرضي ، وتفتيش جميع الحافلات القادمة من هناك ورشها بالمبيدات والمطهرات ، موضحاً أنه تم تخصيص دور كامل للعزل بمستشفى حميات أسوان لحجز أي حالات مرضية يتم اكتشافها فورًا، وتخصيص طاقم طبي كامل للتعامل مع هذه الحالات.

وفي سياق متصل، بدأت مديرية الصحة بمحافظة أسوان جهودًا لتطهير البرك والمستنقعات المتواجدة بدائرة المحافظة استهلتها بمنطقة دراو (وسط المحافظة)، وتم رش جميع الترع والمساقي لمنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض الوبائية.

هذا المحتوى من

Asha

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