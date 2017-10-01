رئيس جامعة بنها: إنشاء متحف للجامعة في مبنى كلية التجارة

بنها - أ ش أ:

قال رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي إنه جاري إنشاء متحف لتاريخ جامعة بنها وكلياتها ليكون سجلًا تاريخيًا شاهدًا على نشأة الجامعة وكلياتها، وذلك بمقر الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة.

وأكد القاضي - خلال جولته التفقدية لكلية التجارة اليوم الأحد - أهمية تسجيل كليات الجامعة كافة مراحل تطورها منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن هذا المتحف سيمثل بعد إكماله ذاكرة الجامعة أمام طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار.

ووجه رئيس الجامعة باستغلال الطابق أسفل الأرضي غير المستغل، بوضع تصور أمثل له بما يعود على العملية التعليمية بالكلية بالفائدة، من خلال تعظيم الاستفادة من هذا الطابق.​