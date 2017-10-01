دبلوماسي كوري جنوبي: زيارة السيسي لسيول كانت علامة فارقة في تاريخ بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

قال القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، كيم بيونج كوان، أن العلاقات بين البلدين في تطور دائم، إلا أنها شهدت تطورا ملحوظا على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة بعد اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، واصفًا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة سيول العام الماضي "بالعلامة الفارقة" في تاريخ العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة الدبلوماسي الكوري، اليوم الأحد، أثناء الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية، بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير ياسر مراد، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أسامة هيكل، وعدد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية الكورية بمصر.

وقال كيم إن العلاقات بين مصر وبلاده تعود إلى عام 1961، وعلى مدار تلك الأعوام نمت العلاقات بين البلدين لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافي، وأشار إلى التوسع في التعاون العسكري بين البلدين خلال العام الجاري، مشيدًا بحرص مصر على إرسال ملحق عسكري لكوريا رغم كل التحديات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية.

كما أشاد بالتعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، معربًا عن ثقته أن كلتا البلدين ينتظرهما مستقبل مشرق.