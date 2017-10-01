الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا
الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا
11:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017
وزارة الدفاع الروسية
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل العقيد فاليري فيديانين، متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم "، اليوم الأحد- أن العقيد فيديانين أصيب بجروح في سوريا بعد انفجار لغم تحت سيارته أثناء قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة.
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