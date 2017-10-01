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الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا

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مصراوي Masrawy

الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا

11:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الدفاع الروسية: مقتل ضابط روسي متأثرًا بعد إصابته في سوريا

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل العقيد فاليري فيديانين، متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته قناة " اليوم "، اليوم الأحد- أن العقيد فيديانين أصيب بجروح في سوريا بعد انفجار لغم تحت سيارته أثناء قيامه بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حماة.

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