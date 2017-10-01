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داعش يتبنى عملية الطعن في مارسيليا جنوبي فرنسا

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مصراوي Masrawy

داعش يتبنى عملية الطعن في مارسيليا جنوبي فرنسا

11:03 م الأحد 01 أكتوبر 2017

داعش يتبنى عملية الطعن في مارسيليا جنوبي فرنسا

داعش

(مصراوي):

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن عملية الطعن التي أوقعت قتيلين في مارسيليا جنوبي فرنسا، الأحد، وفقً لـ"سكاي نيوز".

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت مقتل سيدتين في محطة قطارات بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بعدما هاجم شخص المارة بسكين، ظهر الأحد.
وتحدثت الشرطة عن إخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية، وطلبت من السكان تجنب المنطقة.

واستطاعت الشرطة قتل الرجل الذي قام بالهجوم، والذي كان يحمل سكينا بالقرب من دورية جنود. وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير لوكالة فرانس برس إن "اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض".

كما قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجم مرسيليا صاح قائلا "الله أكبر" أثناء الهجوم. وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على موقع تويتر أنه توجه إلى مرسيليا عقب الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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