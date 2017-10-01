ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا

باريس - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم "الهمجي" في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.

وعبر ماكرون - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد - عن غضبه إزاء الهجوم، مثنياً في الوقت نفسه على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات "عملية سنتنيال" المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وكانت قوات الأمن قتلت رجلاً - في وقت سابق اليوم - بعد أن طعن إمرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مارسيليا