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ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا

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مصراوي Masrawy

ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا

11:00 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم "الهمجي" في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.

وعبر ماكرون - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد - عن غضبه إزاء الهجوم، مثنياً في الوقت نفسه على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات "عملية سنتنيال" المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وكانت قوات الأمن قتلت رجلاً - في وقت سابق اليوم - بعد أن طعن إمرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مارسيليا

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