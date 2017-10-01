ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا
ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا
11:00 م الأحد 01 أكتوبر 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس - (أ ش أ):
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم "الهمجي" في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.
وعبر ماكرون - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد - عن غضبه إزاء الهجوم، مثنياً في الوقت نفسه على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات "عملية سنتنيال" المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.
وكانت قوات الأمن قتلت رجلاً - في وقت سابق اليوم - بعد أن طعن إمرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مارسيليا
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