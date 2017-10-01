رئيس الاتحاد السابق يكشف حقيقة مفاوضاته مع إيهاب جلال لتدريب زعيم الثغر

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نفى محمد مصيلحي،رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري السابق والذي اعلن عن خوضه الانتخابات القادمة على منصب الرئيس الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن قيامه بالتفاوض مع إيهاب جلال، لتدريب فريق الكرة، حيث تعجب من تلك الأنباء مشددًا على أنه يحترم المجلس الحالي.

وأضاف مصيلحي، أنه اعتاد احترام نفسه واحترام الآخرين، مشيرًا إلى أنه يتمنى النجاح للجهاز الحالي بقيادة الكابتن هاني رمزي المدرب الشرعي للفريق.

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وشدد على ضرورة عدم قيام البعض بالزج باسمه في هذا التوقيت الحرج، رغم أنه يثق أن هذا نابع من الحب، لكن لابد من احترام المجلس الحالي، خاصة وأن بداية عمله ستكون مع ثاني أيام الانتخابات بناءً على تكليف من جماهير وأعضاء النادي.