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طبيب الأهلي يكشف عن إصابة عبد الله السعيد

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طبيب الأهلي يكشف عن إصابة عبد الله السعيد طبيب الأهلي يكشف عن إصابة عبد الله السعيد

التحرير

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كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة عبد الله السعيد، لاعب وسط القلعة الحمراء، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، والتي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن عبد الله السعيد، تعرض لمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب للأشعة بعد عودة الفريق للقاهرة، غدًا الإثنين.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.  
 

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التحرير

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