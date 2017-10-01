4 ملامح من هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

تقدم النجم الساحلي بالهدف الأول في شباك الأهلي، عن طريق علية البريقي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

ونجح صالح جمعة، لاعب الأهلي في تعديل النتيجة في الدقيقة 66، وجاء هدف جمعة بعد دقائق قليلة من نزوله بديلًا لوليد أزارو، واستغل سقوط مدافع النجم وخطف الكرة وسددها في الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.

الفرحة لم تدم طويلًا بعد أن سدد محمد أمين بن عمر، تسديدة صاروخية وسط حراسة لاعبي الأهلي، لتسكن شباك شريف إكرامي، ليعلن عن هدف ثاني للفريق الساحلي.

ويستعرض «التحرير» أبرز علامات خسارة الأهلي أمام النجم:

- للمرة الثانية على التوالي يخسر الأهلي أمام النجم الساحلي في تونس، بعد آخر مواجهة قارية جمعت بينهما بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، ووقتها خسر الأحمر بهدف دون رد سجله يوسف المويهبي.

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- لأول مرة يسجل صالح جمعة هدفًا قاريًا مع الفريق الأحمر.

- للمباراة الرابعة على التوالي تهتز شباك شريف إكرامي بعدما سجل القطن هدفًا في مباراة العودة بدور المجموعات وأحرز الترجي 3 أهداف في ربع النهائي ذهابًا وإيابًا وسجل النجم هدفين، أي 6 أهداف في 4 مباريات.

- الأهلي لايفوز في سوسة إطلاقًا، التقى مع الفريق الساحلي مرتين بنهائي بطولتي 2005 و2007 وانتهت المباراتين بالتعادل السلبي، والتقى به مرتين في الكونفيدرالية تعادل في مباراة بدور المجموعات 2014 وخسر في دور المجموعات 2015.