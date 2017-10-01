مدرب النجم الساحلي: تفوقنا معنويًا على الأهلي

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قال رضا الجدي، مساعد مدرب النجم الساحلي، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي، وبدى التناغم واضحًا بين لاعبي الفريق بشكل جيد، وكان بإمكانهم إضافة هدف آخر.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «الجدي»، خلال تصريحاته لقناة beIN SPORTS، إن النجم تفوق معنويًا على الأهلي، بإمتلاك الكرة والمحاولات على مرمى شريف إكرامي، باستثناء الخطأ الذي سجل منه هدف.

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وتابع: «الأهلي أصبح كتاب مفتوح أكثر لنا من أي وقت سابق، وعلينا الاستعداد بشكل جيد لمباراة الإياب».