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إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على كمين أمني بالعريش

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مصراوي Masrawy

إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على كمين أمني بالعريش

10:44 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إحباط هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على كمين أمني بالعريش

ارشيفية

العريش - (أ ش أ)

تمكنت قوات الأمن من تدمير سيارة مفخخة بعد محاولتها الهجوم على كمين أمني جنوب العريش.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد السيارة أثناء محاولتها الهجوم على الكمين الأمني الواقع في منطقة مزارع جهاد طبل على الطريق الدائري جنوب العريش، حيث تصدت لها القوات وتم منعها من الوصول الى الكمين وتدميرها بإطلاق النار عليها، وانفجرت قبل وصولها إلى الكمين دون وقوع اصابات بين رجال قوات الأمن.

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى تبعية السيارة ونوع المتفجرات الموجودة فيها وكيفية تفخيخها والانتحاري الذي كان يستقلها.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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