الأزهر يعلن إطلاق حملة لمواجهة دعوات "الانحراف الأخلاقي"
الأزهر يعلن إطلاق حملة لمواجهة دعوات "الانحراف الأخلاقي"
10:31 م الأحد 01 أكتوبر 2017
عباس شومان
كتب- محمود مصطفى:
أعلن الأزهر الشريف، إطلاق حملة موسعة من خلال الوعاظ بكافة مناطق الجمهورية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمواجهة دعوات الانحراف التي يروج لها أصحاب الفكر الضال.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الحملة هدفها مواجهة دعوات الانحراف التي يروج لها أصحاب الفكر الضال الوافد إلى بلادنا، والتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية الدعوية والاجتماعية والصحية والتشريعية.
وأضاف شومان في تصريحات له اليوم الأحد، أن الحملة ستسعى إلى استعادة دور الأسرة التوجيهي والرقابي وغرس الأخلاق والقيم الروحية في النشئ لحمايتهم من هذا الفكر المدمر والغزو اللا أخلاقي.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص خطب الجمعة بالجامع الأزهر لشهر المحرم لهذا الغرض، ومحاضرات وندوات بمختلف كليات الجامعة ضمن الأنشطة الثقافية لتحصين الشباب من هذه الدعوات الضالة.
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