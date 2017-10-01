مجدى يعقوب: العلم تطور وممكن معرفة رسم القلب بالموبايل

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أوضح مؤسس مركز القلب بأسوان الدكتور مجدى يعقوب أن هبوط عضلة القلب من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على حياة الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يقل خطورة عن الأمراض السرطانية الخبيثة لأنه يؤدى للوفاة.

وأشار يعقوب في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى ابتكار أجهزة حديثة يتم تركيبها بالقسطرة قادرة على مراقبة ضغط الشريان الرئوى، ويتم توصيلها بالموبايل.

وأضاف الطبيب الشهير أن هذه الأجهزة تعمل على الوقاية من هبوط عضلة القلب، إذ أنه وبعد عودة المريض إلى منزله، يتابع ويراقب الجهاز اللاسلكى حالة المريض دون أى توصيلات ويستطيع من خلال الموبايل قراءة ضغط الشريان الرئوى، بحيث إنه إذا ارتفع فإنه من خلال هذا الجهاز المثبت فى القسطرة يستطيع المريض الاتصال باللاسلكى المتصل بالموبايل دون أسلاك بتقريبه من ناحية القلب، ويرسل إلى المركز المتخصص بأمراض القلب أو العيادة القراءة من خلال جهاز آخر ، وذلك بهدف ضبط ضغط الشريان الرئوى ومعرفة مدى ارتفاع الضغط من عدمه.

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ولفت العالم المصري إلى أن الهدف من مراقبة ضغط الشريان الرئوى منع المريض من تكرار الدخول للمستشفى، مؤكدا أنه فى مصر نحتاج إلى توافر عيادات متخصصة لعلاج هبوط عضلة القلب وهو ما يسمى "تليمدسن".

مردفا بأن العلم تطور وأصبح من الممكن ومن خلال الموبايل معرفة رسم القلب، وإرساله للطبيب المتابع للحالة، وأيضا إرسال التحاليل له.