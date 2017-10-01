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«الري»: لدينا سيناريوهات مختلفة لو فشلت مفاوضات سد النهضة

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«الري»: لدينا سيناريوهات مختلفة لو فشلت مفاوضات سد النهضة «الري»: لدينا سيناريوهات مختلفة لو فشلت مفاوضات سد النهضة

التحرير

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نفى الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري،  تخزين دولة إثيوبيا المياه خلف سد النهضة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع عن كثب محاولات إثيوبيا البدء في تخزين المياه بسدها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية لديها الكثير من السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الملف، حال فشل مفاوضات السد.

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وتابع الإمام أن الاتفاقيات الموقعة بين ودول حوض النيل يمنح حكومة القاهرة حق الإخطار المسبق عن المشروعات قبل قيامها والتشاور حولها، مؤكدًا إصرار مصر على اتباع المسار القانوني للحصول على حقها في مياه النيل.

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التحرير

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