ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات ائتلاف «دعم مصر»

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تنشر «التحرير» النتيجة الكاملة لانتخابات ائتلاف دعم مصر، التي جرت اليوم الأحد:

محمد السويدي رئيسًا للائتلاف..

أعضاء المكتب السياسي من المستقلين

قطاع القاهرة الكبرى

ثروت بخيت

محمد علي عبد الحميد

قطاع غرب الدلتا

سحر طلعت

هشام عمارة

قطاع شرق الدلتا

أشرف محمد حلمي

عمر مصيلحي

قطاع وسط الدلتا

معتز سليمان السعيد

عبد الهادي القصبي

شمال الصعيد

حسام العمدة

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محافظة الجيزة

علاء ناجي

محمد إسماعيل

محمد الحسيني

الإسكندرية

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يحيى عيساوي

محمود السيد

كفر الشيخ

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مرسى مطروح

أحمد رسلان

الشرقية

خالد علي عراقي

حسين محمد السيد

خالد عبد الرحمن مشهور

الإسماعيلية

عصام سعد منسي

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محمد أحمد الزيني

بورسعيد

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السويس

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جنوب سيناء

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هشام الحصري

السيد حسن موسى

القليوبية

عادل صلاح عامر

جمال صابر محفوظ

عاطف عبد الحميد ناصر

المنوفية

فايز إبراهيم بركات

سامر محمد التلاوي

الغربية

محمد أحمد زايد

فؤاد حسب الله

الفيوم

كمال عبد الحليم

سيد سلطان

ياسر عبد التواب سلومة

بني سويف

علي علي محمد بدر

مجدي بيومي

المنيا

على الكيال

هانم أبو الوفا

سمير رشاد

أسيوط

محمد علي رشوان

يونس الجاحر

الوادي الجديد

ابتسام أبو رحاب

سوهاج

جابر الطويقي

عادل شهاب الشريف

منال عازر

قنا

عصام عبد الله بركات

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