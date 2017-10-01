محافظ سوهاج يستبعد رئيس مدينة بسبب سوء نظافة الشوارع

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قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج استبعاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسبب سوء حالة الشوارع وسوء مستوى النظافة ووجود العديد من الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين، وعدم متابعة الخدمات المقدمة، وكذلك غياب الرؤية وعدم التعاون مع الزملاء بالوحدات المحلية وعدم استغلال إمكانيات الحملة الميكانيكية لتطوير الطرق ونظافة الشوارع والميادين.

وتفقد المحافظ مدينة المنشأة في جولة ميدانية مفاجئة اليوم الأحد.

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وزار عبد المنعم منطقة البواريك وشارع المستشفى المركزى وشارع صلاح سالم الشرقى والغربى وميدان الشهداء وقصر ثقافة المنشأة وميدان بنك مصر والشارع الجديد ومحيط الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة ومحيط المحكمة وعمارات الإيواء وموقع محطة الرفع رقم 1 للصرف الصحى.



والتقى المحافظ خلال جولته بالعديد من المواطنين في الشوارع، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم, وتابع في أثناء جولته مستوى النظافة بالشوارع والإشغالات.

وقرر عبد المنعم في ختام جولته تشكيل لجنة برئاسة اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة وعضوية لجنة التنسيق الحضارى والمرور والمرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة لوضع تصور لتطوير ميدان الشهداء وميدان بنك مصر ورفع كفاءتهم من خلال عمل حدائق ومحاور مرورية لتيسير حركة المرور وإضفاء منظر حضارى على تلك الميادين.