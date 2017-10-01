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انقسام برلماني حول مقترح سن تشريع يجرم الزواج العرفى لمن دون الـ18 عامًا

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انقسام برلماني حول مقترح سن تشريع يجرم الزواج العرفى لمن دون الـ18 عامًا انقسام برلماني حول مقترح سن تشريع يجرم الزواج العرفى لمن دون الـ18 عامًا

التحرير

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أثار المقترح الذي تقدمت به نقابة المأذونين بمطالبة مجلس النواب بسن تشريع يجرم الزواج العرفى لمن دون الـ18 عاما، ردود فعل بين عدد من النواب الذين انقسموا حول هذا الطرح، ما بين مؤيد ومعارض. وكان إسلام عامر، نقيب المأذونين طالب في تصريحات صحفية مجلس النواب وضع تشريع يجرم الزواج العرفى لمن دون الـ18 عاما، قائلا: «بعض الآباء عندما يرفض المأذون عقد زواج لابنته أقل من السن القانونية يلجأ للعقد العرفى».

وبينما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم ، على إمكانية سن مثل هذه التشريعات، وقال لـ«التحرير» إن أي مشروع قانون من الممكن أن يناقش داخل مجلس النواب، ويقر حالة توافق أعضاء البرلمان عليه، شريطة أن يتوافق مع الشروط القانونية والدستورية التي وضعها للقانون.

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وأكد النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك استحالة لاقرار مثل هذا القانون، خاصة وأن تطبيقة حال اقراره سيكون محض خيال، مضيفاً: « لا توجد مشكلة في مناقشة مثل هذه الطرح وتحويله إلى مشروع قانون، لكن الإشكالية ستكمن في عقوبة المخالف، هل ستكون بالحبس أم بالغرامة، والأهم من ذلك أنه من الصعب جدًا السيطرة على الزواج العرفي، حيث أنه في مثل هذه الحالة سيعاقب الطرفين الزوج والزوجة».
 
أما النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية، أكد أن وضع التشريعات لن تحل الأزمة، واصفاً ذلك «بوضع الرؤوس في الرمال والهروب» من مواجهة أزمة سن زوج البنت بشكل عام.

وأضاف عبد الحميد: «سواء كان الزواج رسميا أو عرفيا فهناك الكثير لا يلتزم بالسن القانونية للزواج وهو 18 عاما، خاصة في صعيد مصر، وبالتالي فمن الأجدى أن يدخل تعديلا على السن ويخفض إلى 16 عاما، وبالتالي تحل الأزمة سواء في الزواج الرسمي أو العرفي».

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التحرير

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