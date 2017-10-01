الأسماء النهائية لأعضاء المكتب السياسي لـ«دعم مصر»

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أعلنت النائبة ألفت كامل، رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات ائتلاف دعم مصر، أن عدد النواب الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت اليوم بلغ 192 صوتًا بينهم 171 صوتاً صحيحاً و21 صوتاً باطلاً.

وفيما يخص أعضاء المكتب السياسي للائتلاف، فازت النائبة مايسة عطوة ومارجريت عازر بعضوية المكتب السياسي علي مقعدي المرأة المكتب السياسي لشرق الدلتا عدد المصوتين 29 وعدد من صوتوا 22 وعدد الأصوات الصحيحة. وفاز المرشح عمر المصيلحي بإجمالي 18 صوتا عن شرق الدلتا، وفاز كل من النواب ثروت بخيت ومحمد عبد الحميد عن القاهرة، وبالنسبة لشمال الصعيد فاز كل من حسام العمدة.

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وقررت اللجنة المشرفة علي انتخابات الائتلاف إجراء جولة إعادة علي المقعد الثاني لشمال الصعيد بين النائبين ربيع أبو لطيعة ومحمد الباشا. وبالنسبة للدقهلية فاز كل من وحيد قرقر والسيد موسي وهشام الحصري. وبالنسبة لسوهاج فاز كل من منال ماهر وجابر الطويقي وعادل الشريف كمنسقين وفاز عن الجيزة علا ناجي ومحمد إسماعيل.