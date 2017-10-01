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وائل جمعة: الأهلي سيفوز على النجم الساحلي في مباراة العودة

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وائل جمعة: الأهلي سيفوز على النجم الساحلي في مباراة العودة وائل جمعة: الأهلي سيفوز على النجم الساحلي في مباراة العودة

التحرير

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قال وائل جمعة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن النجم الساحلي احترم الأهلي في مواجهة اليوم، مؤكدًا أنه كان خصمًا قويًا.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف «الصخرة»، خلال تواجده بالإستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن الأهلي تأثر بغياب نحو 4 لاعبين عن مستواهم المعهود، مثل عبد الله السعيد وعلي معلول، معلقًا: «معنديش شك في فوز الأهلي بمباراة العودة، بمساندة الجمهور».

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التحرير

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