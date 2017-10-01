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أحمد فتحي يغيب عن موقعة النجم في إياب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد فتحي يغيب عن موقعة النجم في إياب دوري أبطال إفريقيا أحمد فتحي يغيب عن موقعة النجم في إياب دوري أبطال إفريقيا

التحرير

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يغيب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام نادي النجم الساحلي التونسي، بإياب دور نصف نهائي، دوري أبطال إفريقيا.

وكان فتحي قد حصل على بطاقة صفراء، في المباراة التي جمعت بين الأهلي والترجي في استاد رادس بالدور ربع النهائي، ليتلقى البطاقة الثانية في مباراة الفريق الساحلي، ويغيب عن مباراة الإياب بملعب برج العرب بالأسكندرية، يوم 22 من أكتوبر الجاري.

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جدير بالذكر أن الأهلي قد خسر بهدفين لهدف، وحيد في مباراة الذهاب، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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