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الأهلي يسقط أمام النجم بثنائية ويتمسك بأمل الصعود (فيديو)

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الأهلي يسقط أمام النجم بثنائية ويتمسك بأمل الصعود (فيديو) الأهلي يسقط أمام النجم بثنائية ويتمسك بأمل الصعود (فيديو)

التحرير

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبي بسوسة، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

تقدم النجم الساحلي بالهدف الأول في شباك الأهلي، عن طريق علية البريقي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

ونجح صالح جمعة، لاعب الأهلي في تعديل النتيجة في الدقيقة 66، وجاء هدف جمعة بعد دقائق قليلة من نزوله بديلًا لوليد أزارو، واستغل سقوط مدافع النجم وخطف الكرة وسددها في الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.

الفرحة لم تدم طويلًا بعد أن سدد محمد أمين بن عمر، تسديدة صاروخية وسط حراسة لاعبي الأهلي، لتسكن شباك شريف إكرامي، ليعلن عن هدف ثاني للفريق الساحلي.

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جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستجمع بين الفريقين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 22 أكتوبر الجاري.

 

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التحرير

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