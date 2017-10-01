ترامب: التصرف بلطف مع كوريا الشمالية لم ينجح منذ 25 عامًا

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصرف بلطف مع كوريا الشمالية لم يحقق أي نجاح منذ 25 عامًا، مشيرًا إلى أن 3 من أسلافه فشلوا في حل أزمة بيونج يانج.

وكتب ترامب على "تويتر"، الأحد: "أن تكون لطيفًا في التعامل مع "الرجل الصاروخ" فهذا أسلوب لم يحقق نجاحًا منذ 25 عامًا. لماذا ننتظر نجاح هذا الأسلوب في الوقت الحالي. كلينتون فشل، بوش فشل، وأوباما فشل. أنا لن أفشل".

ويصف ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بـ"الرجل الصاروخ"، في ظل التوترات الدائرة بين واشنطن وبيونج يانج بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

واعتبر ترامب أن كل من أسلافه بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما لم يحققوا أي نتائج في التعامل مع بيونج يانج بأسلوب لطيف.

وكان ترامب طالب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وكتب على "تويتر: "قلت لريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، إنه يهدر وقته في محاولة للتفاوض مع رجل الصاروخ الصغير"، وأضاف: "وفر طاقتك يا ريكس، سنفعل ما يجب القيام به!".

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة، أمس السبت، بأنها على اتصال مباشر مع كوريا الشمالية بشأن تجاربها النووية والصاروخية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قوله للصحفيين في مقر السفارة الأمريكية في بكين: "نسأل، هل تودون التحدث؟، لدينا خطوط اتصالات مع ببيونجيانج". وأضاف تيلرسون: "لسنا في موقف مظلم . لدينا قناتان أو ثلاث مفتوحة على بيونجيانج".