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محافظ سوهاج يستبعد رئيس مدينة المنشأة من منصبه (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يستبعد رئيس مدينة المنشأة من منصبه (صور)

09:56 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

استبعد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، اليوم الأحد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة من منصبه، وذلك لسوء حالة الشوارع ومستوى النظافة ووجود العديد من الإشغالات في مختلف الشوارع والميادين بالمدينة، ولغياب الرؤية وعدم التعاون مع العاملين بالوحدات المحلية، وكذا لعدم استغلال إمكانات الحملة الميكانيكية لتطوير الطرق ونظافة الشوارع والميادين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ في مدينة المنشأة، حيث تفقد منطقة البواريك وشارع المستشفى المركزي وشارع صلاح سالم الشرقي والغربي وميدان الشهداء وقصر ثقافة المنشأة وميدان بنك والشارع الجديد ومحيط الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ومحيط محكمة المنشاة وعمارات الإيواء وموقع محطة الرفع رقم 1 للصرف الصحي بالمنشأة.

كما التقى المحافظ العديد من المواطنين بالشوارع واستمع إلى مطالبهم وشكواهم, وتلاحظ له أثناء جولته سوء مستوى النظافة وتراكم القمامة بالشوارع ووجود عدد من الإشغالات.

قرر المحافظ أيضًا تشكيل لجنة برئاسة اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية لجنة التنسيق الحضاري والمرور والمرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، لوضع تصور لتطوير ميدان الشهداء وميدان بنك مصر ورفع كفاءتها من خلال عمل حدائق ومحاور مرورية لتيسير حركة المرور وإضفاء منظر حضاري على تلك الميادين.

وكلف وكيل وزارة الصحة ومسؤولي الطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمرور على مستشفى المنشأة المركزي ومراجعة موقف الأدوية والأمصال وإعداد تقرير مفصل عن حالة المستشفى, استجابة لشكاوى المواطنين، أثناء لقائهم المحافظ، من عدم توافر بعض الأمصال بالمستشفى.

وفي استجابة لأحد المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي بمحيط عمارات الإيواء، تفقد المحافظ موقع العمارات وكلف مسؤولي الوحدة المحلية برفع القمامة وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة محيط العمارات والدفع بسيارات الكسح وشفط مياه الصرف الصحي فورًا.

كما كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بتشكيل حملات مكبرة للنظافة والتجميل تستهدف جميع شوارع وميادين المدينة لرفع القمامة وتسوية الطرق وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات المنتشرة على ترعة نجع حمادى باستخدام معدات الوحدة المحلية وبدعم من الوحدات المحلية المجاورة, وأن يقوم سكرتير عام المحافظة بالإشراف على تلك الحملات بدءًا من غد الإثنين.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بإزالة مبنى المرور القديم غير المستغل الموجود نهاية شارع صلاح سالم، وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية والمرور والتنسيق الحضاري لتطوير المكان ورفع كفاءته ودراسة نقل موقف الركاب الداخلي إليه بعيدًا عن التجمعات السكنية لتقليل الكثافات المرورية داخل المدينة.​

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