الكالتشيو| ذئاب روما تفترس ميلان ومونتيلا يقترب من الرحيل

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تمكن فريق روما الإيطالي من تحقيق فوز ثمين للغاية على حساب مضيفه ميلان بهدفين دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وسجل إيدين دجيكو الهدف الأول لروما فى الدقيقة 72، وأضاف فلورينزي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من المُبارة التي شهدت طرد التركى هاكان كالهانجولو لاعب ميلان فى الدقيقة 80 من اللقاء.

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بتلك النتيجة رفع روما رصيده لـ15 نقطة في المركز الخامس،و توقف رصيد ميلان عند 12 نقطة فى المركز السابع، كما قربت الهزيمة مونتيلا المدير الفني للميلان من الرحيل، وسط أنباء عن اقتراب انشيلوتي من تولي المسئولية بعد إقالته من تدريب العملاق الألماني، بايرن ميونخ.