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أردوغان: تركيا لم تعد في حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

أردوغان: تركيا لم تعد في حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

09:24 م الأحد 01 أكتوبر 2017

أردوغان: تركيا لم تعد في حاجة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تعد في حاجة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية، اليوم الأحد، أن أردوغان أبلغ أعضاء البرلمان، أن بلاده لن تنسحب من جانب واحد من المفاوضات الخاصة بالانضمام إلى المنظمة الأوروبية، وتابع أردوغان "لن نكون الطرف الذي يبدأ بالانسحاب، وأقولها صريحة "تركيا لم تعد في حاجة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، متهماً إياه، بأنه خذل تركيا في حربها ضد الإرهاب- على حد قوله.

يذكر أن المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي دامت نحو 12 عاماً، ووصلت إلى طريق مسدود بسبب حملة القمع التي تمارسها تركيا ضد المتهمين بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل ضد حكومة أردوغان في العام الماضي، وإعلانها العودة لتطبيق عقوبة الإعدام، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال حملتها الانتخابية الشهر الماضي - أنه بات من الواضح أنه لا يجب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه يتعين تجميد محادثات الانضمام وذلك على الرغم من أهمية أنقرة بالنسبة لحلف الأطلنطي.

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Asha

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