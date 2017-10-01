أسطول بحري لإجلاء 11 ألف شخص بسبب البركان في "جزر فانواتو"

بورت فيلا - (أ ش أ):

توجه اليوم أسطول من القوارب الى جزيرة إمباي التابعة لجزر فانواتو - جنوب غرب المحيط الهادى - لإجلاء 11 ألف شخص بسبب ثوران أحد البراكين.

وذكر براد سكوت العالم المتخصص في مجال البراكين ـ في تصريح أدلى به الى (راديو نيوزيلاندا) ـ أن البركان يطلق عددا من الحمم كل عدة دقائق يصل إرتفاعها الى نحو 300 قدم.

وأشار راديو نيوزيلاندا الى أن البركان لوث أيضا جميع مصادر المياه في الجزيرة ، ومن ثم لم يعد هناك أي مصدر لمياه صالحة للشرب.

وأعلنت حكومة فانواتو إعتزامها إجلاء 11 ألف شخص إلى ملاجيء بحلول يوم الجمعة القادم.