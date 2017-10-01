أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أسطول بحري لإجلاء 11 ألف شخص بسبب البركان في "جزر فانواتو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أسطول بحري لإجلاء 11 ألف شخص بسبب البركان في "جزر فانواتو"

09:22 م الأحد 01 أكتوبر 2017

البركان في جزر فانواتو

بورت فيلا - (أ ش أ):

توجه اليوم أسطول من القوارب الى جزيرة إمباي التابعة لجزر فانواتو - جنوب غرب المحيط الهادى - لإجلاء 11 ألف شخص بسبب ثوران أحد البراكين.

وذكر براد سكوت العالم المتخصص في مجال البراكين ـ في تصريح أدلى به الى (راديو نيوزيلاندا) ـ أن البركان يطلق عددا من الحمم كل عدة دقائق يصل إرتفاعها الى نحو 300 قدم.

وأشار راديو نيوزيلاندا الى أن البركان لوث أيضا جميع مصادر المياه في الجزيرة ، ومن ثم لم يعد هناك أي مصدر لمياه صالحة للشرب.

وأعلنت حكومة فانواتو إعتزامها إجلاء 11 ألف شخص إلى ملاجيء بحلول يوم الجمعة القادم.

هذا المحتوى من

f6f8033f7e.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل شخصين جراء تحطم مروحية بحث وإنقاذ في إندونيسيا

    أخبار

إعلان

64a9869075.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء"

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا