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الناطق باسم حماس: حضور الوفد المصري إلى غزة "تتويجًا لتفاهمات القاهرة"

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مصراوي Masrawy

الناطق باسم حماس: حضور الوفد المصري إلى غزة "تتويجًا لتفاهمات القاهرة"

09:21 م الأحد 01 أكتوبر 2017

رامي الحمد الله

غزة - (أ ش أ):

رحبت حركة حماس بقدوم الوفد الأمني المصري إلى غزة لحضور عودة حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة غدا الاثنين وإدارة شؤونه تنفيذا لتفاهمات القاهرة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس: "إن حضور الوفد المصري إلى غزة يأتي تتويجا لتفاهمات القاهرة واستمرارا للجهود المصرية في رعاية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام"..مضيفا: "إن حركة حماس تعمل على إنجاح الدور المصري لما لمصر من مكانة كبيرة لشعبنا وقضيتنا".

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مصراوي Masrawy

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