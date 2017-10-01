مقتل عنصرين من "داعش" في انفجار عبوة ناسفة في العراق
مقتل عنصرين من "داعش" في انفجار عبوة ناسفة في العراق
09:20 م الأحد 01 أكتوبر 2017
أرشيفية
بغداد - (أ ش أ):
أفاد مصدر محلي عراقي، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة وضعها أسفل جبال "مكحول" شمالي محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن اثنين من مسلحي تنظيم "داعش" قتلا في انفجارعبوة ناسفة أثناء محاولة وضعها في طريق "ترابية" أسفل جبال "مكحول" شمالي محافظة صلاح الدين.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعتمد على العبوات الناسفة بشكل كبير باعتبارها آخر أسلحته في مواجهة تقدم القوات الأمنية والحشد الشعبي.
وتنتشر خلايا تنظيم "داعش" في بعض المناطق الريفية التي تقع أسفل جبال مكحول وهي تشن بين الحين والآخر هجمات صوب المناطق المحررة.
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